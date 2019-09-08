قنونو: قواتنا تتقدم في جميع المحاور

إيوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن قواته دمرت آليات غراد استهدفت الأيام الماضية حجاج بيت الله الحرام في مطار معيتيقة.

ولفت قنونو، في الإيجاز الصحفي لعملية «بركان الغضب» العسكرية،أمس السبت، إن قواته حققت تقدمًا على كل المحاور في محيط طرابلس وترهونة، لافتا إلى القوات الجوية التابعة استهدفت عربتي غراد لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة، «كانتا تستهدفان العاصمة طرابلس بصواريخهما».

وتابع أن المدفعية الثقيلة لقواته استهدفت «تمركزات للمتمردين في السبيعة ومواقع في وادي الربيع»، مضيفًا أن قواته تقدمت أيضًا في محور سوق الخميس أمسيحل معززة مواقعها، واعتقلت متورطين في الهجوم على طرابلس «من قيادات ما يسمى كتيبة سحبان»، كما عززت تمركزاتها في محاور سوق الخميس ووادي الربيع والخلة وعين زارة.

وتابع: «نفذت قواتنا الجوية اليوم سبع طلعات جوية بعضها قتالية استهدفت قواعد انطلاق الطيران لقصف المدنيين في طرابلس وضواحيها».

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