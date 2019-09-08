أخبار سيئة من واشنطن لمعسكر الوفاق

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف القيادي الليبي الأمريكي بجماعة الإخوان المسلمين عماد الدين زهري المنتصر عن أنباء سيئة لمعسكرهم الداعم والموالي لحكومة الوفاق ألا وهي وجود تحركات من قبل من أسماهم ” داعمي اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومشروعه العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية، للضغط على إدارة الرئيس ترامب الحالية، من أجل إقناعها بمد يد العون مجدداً له ” . وذلك على حد قوله .

وقال المنتصر، وهو أيضاً رئيس مؤسسة يطلق عليها إسم ” الديمقراطية وحقوق الإنسان ” ومقرها واشنطن إن “ضعف أداء حكومة الوفاق وانعدام النشاط الدبلوماسي الليبي في واشنطن، سمح لداعمي حفتر بالتقاط أنفاسهم والعودة للضغط على الإدارة الأمريكية”.

ونقل المنتصر عن “مصادره الخاصة في مجلس الشيوخ الأمريكي”، أن “هناك حالة تخوف بالفعل من قيام الإدارة الأمريكية الحالية باتخاذ خطوات جديدة داعمة لحفتر، وللتصدي لهذه الخطوات المحتملة، قد يقوم بعض نواب الكونغرس بإصدار تشريع يساند قرار الرئيس السابق، باراك أوباما رقم 13566 وقد يصدر نواب آخرون بيانا داعماً للتحول الديمقراطي في ليبيا، وإضافة هذا البيان كملحق لبعض التشريعات المستقبلية الخاصة بالميزانية”.

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