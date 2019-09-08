الجيش الليبي يتقدّم في محاور معركة طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري ،إن حرب العاصمة طرابلس هي حرب على الإرهاب وهي الآن في نهايتها ،مؤكدا أن القوات المسلحة تواصل التقدم على 7 محاور في معركة طرابلس .

و أشار المسماري خلال مؤتمر صحفي ،أن الجماعات الإرهابية بدأت منذ يوم الخميس الماضي بشن غارات جوية بواسطة طائرات تركية مسيرة يقودها ضباط أتراك ،مؤكدا أن أن القوات المسلحة صدت هجوما للجماعات الإرهابية بمحاور القتال ،ادت إلى مقتل “30” عنصر من الجماعات الإرهابية ،و واصل قوله “إن أي طائرة ستستهدف قواتنا سنقوم بضربها وبضرب القاعدة التي أقلعت منها

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا