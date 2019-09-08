إلغاء رحلات جوية وخدمات قطارات في اليابان مع اقتراب إعصار فاكساي

قررت شركات النقل في اليابان، أمس السبت، إلغاء رحلات جوية وخدمات القطارات مع اقتراب الإعصار فاكساي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار الخامس عشر للموسم كان يتوجه إلى شمال غرب البلاد بسرعة 300 كيلومتر في الساعة في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت طوكيو اليوم الأحد، وقد يصل إلى منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو في وقت مبكر من يوم الإثنين، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وقالت شركة الخطوط الجوية اليابانية إنها ألغت 23 رحلة محلية اليوم الأحد، ما أثر على حوالي 4580 مسافرا، وتعتزم شركة سكك حديد وسط اليابان إلغاء 50 رحلة من خدمات قطار الرصاصة اليوم الأحد.

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