فينالدوم: كلوب لا يضعنا تحت ضغط ضرورة التتويج بلقب الدوري أو غيره

كان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي بتحقيق لقب دوري الأبطال، ثم حقق بداية مثالية للموسم الجديد بالفوز في مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي، بالإضافة للفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي في إسطنبول.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه “لقد أصبحنا أكثر هدوءًا بعد الفوز بلقب دوري الأبطال. بتنا نعرف الآن كيف يكون شعور البطل الفائز باللقب الأغلى، ونريد أن نواصل العمل من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب”.

وأضاف “كلوب لا يضعنا تحت ضغط كبير للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولا يطلب منا الفوز ببطولة بعينها، أستطيع أن أؤكد أنه لم يفعل ذلك أيضًا في الموسم الماضي، فهو يحافظ على هدوئه دائمًا في هذا الشأن”.

وتابع “كل ما يهمه هو أن يبذل كل لاعب أقصى ما لديه في كل تدريب وفي كل مباراة، ولنرى ما ستؤول إليه الأمور في نهاية الموسم. إذا نظرت إلى قائمة اللاعبين الكبار الذين لم يحققوا لقب دوري الأبطال، ستجد أنها تضم العديد من اللاعبين المشاهير أكثر مما تتخيل، وهذا ما يضيف إلى إنجاز فوزنا باللقب في الموسم الماضي أهمية أكبر”.

يبدأ ليفربول هذا الشهر رحلة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بصحبة نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي، والتي أعلن خلال مراسم سحبها اختيار فيرجيل فان دايك كأفضل لاعب في أوروبا في الموسم الماضي بعد المستوى المبهر الذي ظهر به مع الريدز ومنتخب هولندا، وهي الجائزة التي يراها فينالدوم، زميله في النادي والمنتخب، مستحقة تمامًا.

وأوضح “لم أتفاجأ عندما تم الإعلان عن فوز فان دايك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقًا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وفي الواقع توقعت فوزه منذ البداية. لقد حظى بموسم ناجح وقدم أداءً مثاليًا، لذا لم يكن فوزه بالجائزة مفاجئًا لي على الإطلاق”.

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