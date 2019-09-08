مواعيد مباريات الأحد 892019 والقنوات الناقلة.. نهائي كأس مصر

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 8 سبتمبر 2019 والقنوات الناقلة.

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على استاد برج العرب، يُقام نهائي كأس مصر 2019 بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساءً.

مباراة تُنقَل عبر أون سبورت ويعلّق عليها حاتم بطيشة، وعبر نايل سبورت بتعليق مدحت شلبي، وعبر تايم سبورتس الأرضية بتعليق مؤمن حسن.

تصفيات أوروبا

وتتواصل تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وتحل إيطاليا ضيفة على فنلندا في التاسعة إلا ربع مساء، وتُنقَل عبر beIN Sports 2.

وفي نفس التوقيت، تستقبل إسبانيا نظيرتها جزر الفارو، وتُنقَل عبر beIN Sports 1.

تصفيات المونديال

وفي قارة إفريقيا، تقام مباريات إياب الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2022.

جنوب السودان يحل ضيفا على غينيا الاستوائية في السادسة مساء، وزيمبابوي تستقبل الصومال في الثالثة مساء، وفي نفس التوقيت تحل إثيوبيا ضيفة على ليسوتو.

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