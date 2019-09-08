لوريس: توتنام يفتقد لشيء ما في سباق الدوري وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم

وصرح الدولي الفرنسي عبر شبكة “سكاي سبورتس” قائلا: “ليفربول ومانشستر سيتي لديهم الخبرة وهم فرق قوية فعلا”.

وأضاف “في اللحظة الحالية، نفتقد لشيء ما في توتنام، سنرى ما سيحدث بعد ذلك في الموسم لأن الأشياء تنقلب سريعا في الكرة”.

وواصل “أهم شيء هو أن نركز على أنفسنا ونحصد النقاط، من أجل الاستمرارية في الدوري، وسنرى أين سنكون في جدول الترتيب في مارس وأبريل”.

وأتم “تلك هي اللحظة التي يمكنك خلالها أن تفقد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية والألقاب، حاليا لا نرغب في أن نخسر تركيزنا بهذا النوع من الأسئلة”.

توتنام يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط بعد أن خسر مباراة وتعادل مباراتين وانتصر في واحدة.

ويستعد توتنام لمواجهة كريستال بالاس يوم السبت 14 من الشهر الجاري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

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