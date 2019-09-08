العاملون في محطة الكهرباء بطرابلس في خطر

إيوان ليبيا – وكالات :

حذرت الشركة العامة للكهرباء مما أسمته بـ«الوضع المأساوي» الذي يتعرض له العاملون في محطة جنوب طرابلس الغازية، مشيرة إلى أنهم «يعانون الأمرين من مكب القمامة ويستنجدون بالجهات المسؤولة».

وأضافت الشركة في بيان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن موظفي المحطة لا زالوا يتعرضون بصورة يومية وعلى مدار سنوات عديدة إلى وضع مأساوي وخطر يحدق بهم نتيجة لوجود مكب القمامة (مصنع تدوير سابقا) ملاصقا للمحطة.

وأشار البيان، إلى أن اشتعال النيران والحرائق في المكب نتيجة لتلك الغازات الناتجة عن تحلل النفايات يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خصوصا خلال فصل الصيف، ما يشكل خطرا مباشرا على خطوط إمداد الوقود (السائل والغازي) للمحطة ناهيك عن المخاطر والأضرار والأمراض التي تسببها تجمع النفايات والقمامة على الصحة العامة للعاملين بها.

وأوضحت الشركة أن الدخان المتصاعد خلال الفترة الماضية تسبب في خروج الوحدة الخامسة والسادسة والسابعة؛ نتيجة لدخول الأدخنة إلى مصفيات الهواء.

استغاثة

وناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات المسؤلة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنهاء معاناة العاملين، ولضمان سير عمل المحطة، آملين «إيجاد حلول جدرية لهذا الوضع البيئي المأساوي»، حسب البيان.

وتعتبر محطة جنوب طرابلس إحدى المحطات التي تعتمد عليها الشركة العامة للكهرباء في توليد الطاقة الكهربائية وتتكون من 7 وحدات توليد غازية بقدرة إجمالية تصل إلى 600 ميغاوات ويوجد بها حوالي 200 موظف.

وأنشئ مكب القمامة الملاصق للمحطة لغرض تدوير القمامة ومخلفات مدينة طرابلس بعد قفل المكب المعروف باسم «عكرة» سابقا.

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