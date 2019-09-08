تيريز كوفي وزيرة للعمل في بريطانيا خلفا لأمبر رود

لندن 08 سبتمبر 2019 (وال) – أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، تعيين تيريز كوفي وزيرة للعمل والمعاشات خلفا لأمبر رود.

واستقالت رود، السبت، قائلة إنها لا تستطيع مواصلة عملها بينما يتم طرد أعضاء يتسمون بالولاء من حزب المحافظين.

وأضافت: “لا أستطيع مواصلة عملي بينما يتم طرد أعضاء جيدين ومعتدلين وموالين لحزب المحافظين. تحدثت إلى رئيس الوزراء ورئيس مجموعتي (البرلمانية) للتوضيح”.

وطُرد قبل أيام 21 عضوا بالبرلمان من الحزب الحاكم بسبب عدم مساندتهم لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء تصويت يتعلق بمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت رود، التي شغلت من قبل منصب وزيرة الداخلية أيضا، أن طرد أعضاء البرلمان من الحزب كان “اعتداء على أصول اللياقة والديمقراطية”.

وكتبت رود، التي صوتت في عام 2016 لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، في خطاب استقالتها الذي وجهته إلى جونسون “انضممت إلى مجلس وزرائكم بحسن نية. كان ينبغي أن تطرح على الطاولة مسألة القبول بالخروج “دون اتفاق” لأنها كانت الوسيلة التي ستمنحنا أفضل فرصة للوصول إلى اتفاق جديد للخروج في 31 أكتوبر”.

وأشارت إلى أنها لا تعتقد أن “الخروج باتفاق هو هدف الحكومة الرئيسي”. (وال – لندن)

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