وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يزور عدد من المستشفيات في الأردن

عمان 08 سبتمبر 2019 (وال)- قام معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، بزيارة عدد من المستشفيات بالمملكة الأردنية الهاشمية.

هذا وبحث معالي الوزير خلال زيارته يوم أمس الأول، رفقة وفد مرافق له تكون من رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم الفرجاني، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني، أفق تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التدريب بالداخل والخارج، وتعزيز التوأمة بين البلدين والتعاون الثنائي المشترك بين إدارة المستشفيات، في مجال العلوم والأبحاث الطبية، وتبادل المعلومات وتنظيم زيارات متبادلة، لخبراء الصحة في البلدين، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة واستدامتها.

وأجرى معالي الوزير خلال زيارته عدة لقاءات، لتبادل وجهات النظر حول مواضيع التعاون المختلفة، خاصة استقدام العمالة الطبية والطبية المساعدة، وبرامج التدريب الصحي لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي الليبي، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة لتوطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة .

وأشار معالي الوزير إلى رغبة الجانب الليبي في اكتساب الخبرات، ونقل المعرفة والاستفادة من التجارب العلمية والبحثية، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة المرجوة في المجال الصحي.

وأوضح معالي الوزير أن أوجه التعاون بين الجانبين، تتعدى مسألة التدريب والعلاج بالخارج، ومن المنتظر أن تشمل العديد من موضوعات التعاون الأخرى في قطاع الرعاية الصحية، نظرًا لما تمتلكه المملكة الأردنية من خبرة طويلة في هذا القطاع، خصوصًا وأن ذلك يتزامن مع الجهود الليبية الراهنة الرامية، لطرح عدد من المبادرات الخاصة بتعزيز التعاون المشترك . (وال- عمان) ر ت

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