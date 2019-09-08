دموع وصلوات على موجابي بقداس الأحد.. وجثة البطل المستبد تعود للوطن الأسبوع المقبل |صور

قال ليو موجابى، ابن شقيق روبرت موجابي، رئيس زيمبابوى السابق اليوم الأحد إنه من المتوقع أن يغادر وفد زيمبابوي يوم الإثنين لجلب جثة البطل المستبد من سنغافورة حيث توفي قبل يومين.

وتوفي موجابي، الذي تسلم السلطة بعد استقلال زيمبابوي عن بريطانيا، وحكمها لمدة 37 عامًا يوم الجمعة عن عمر 95 عامًا.

وتلقت صحة موجابى ضربة بعد أن أطاح به الجيش في نوفمبر 2017، مُنهيًا حكمه الاستبدادي المتزايد، وكان يسافر إلى سنغافورة للعلاج منذ أبريل.

وقال ليو موغابي لوكالة فرانس برس “لا يمكنني إعطاء يوم موثوق به ، كل ما أعرفه هو أن الناس يغادرون غدًا الإثنين للذهاب وجلب الجثة”.

وقال: “لذلك على افتراض أنهم وصلوا إلى هناك يوم الثلاثاء والجثة جاهزة، فمن المنطقي أن تعتقد أنه يجب عليهم الهبوط هنا يوم الأربعاء”، مضيفًا أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على قائمة بأفراد العائلة المرافقين. وأعلن الرئيس إيمرسون منانجاجاو فترة “الحداد الوطني” يوم الجمعة، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن موعد إعادة جثة موجابي إلى زيمبابوي وتقديم تفاصيل عن الجنازة في الأيام المقبلة.

وفى سياق متصل أظهرت الصور التى نشرتها عدسات وكالة “أسوشيتيد برس” صورًا لإقامة قداس الأحد في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في هراري على روح موجابى، والصلاة من أجله، وهي الكنيسة التي كان يحضر قداساتها بانتظام، حيث ارتفعت الصلوات ممزوجة بدموع المصلين.

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