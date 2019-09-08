تشغيل محطات الكهرباء بالتنسيق مع مؤسسة النفط

إيوان ليبيا – وكالات :

اتفق أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم (9) لسنة 2019 على «إعداد خطة متكاملة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بالتنسيق مع مؤسسة النفط» وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس لاستعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه تزويدات الغاز لمحطات التحلية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بحضور ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، وشركات، الكهرباء، تحلية المياه، نقل وتوزيع الغاز.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن المشاركين في الاجتماع «أكدوا على ضرورة إجراء الصيانة العاجلة لبعض خطوط نقل الغاز ومحطات تخفيض الغاز، والانتهاء من مشروع تزويد محطة السرير بالغاز خلال هذا العام».

وأشارت إدارة التواصل والإعلام إلى أن ممثل المؤسسة الوطنية للنفط المشارك في الاجتماع، عبدالحميد دغمان أعلن عن «خطة المؤسسة لرفع الضغط في خطوط نقل الغاز لدعم متطلبات كبار المستهلكين».

يشار إلى أن اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 معنية بمتابعة تحديد أسباب الانقطاع المتكرر لإمدادات مياه النهر الصناعي والتيار الكهربائي وإيجاد الحلول والبدائل.

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