صرف دفعة جديدة من التعويضات لنازحي تاورغاء

إيوان ليبيا – وكالات :

قال عميد بلدية تاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وجه بضرورة صرف دفعة جديدة من دفعات جبر الضرر للمتضررين من نازحي تاورغاء.

ووصف الشكشاك الأحد لقاءه مع السراج أمس بأنه كان «مثمرًا»، مضيفًا: «تحدثت معه عن مباشرة هيئة البحث عن المفقودين عملها ودفعات جبر الضرر التي توقفت بعد استلام دفعة الولى التي تبلغ 22% فقط من إجمالي قيمة التعويضات».

وبحث السراج مع عميد بلدية تاورغاء «المختنقات التي تمر بها المدينة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم» وفف الشكشاك الذي أشار إلى أن «رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإسراع باستكمال صيانة المستشفى وباقي المدارس قبل بدء الفصل الدراسي الجديد».

في هذه الأثناء، أشار عميد بلدية تاورغاء إلى أن «الأمور الأمنية بالمدينة ممتازة، وعودة المواطنين مستمرة ومعظمهم من المنطقة الغربية بسبب الحرب الدائرة هناك»، مضيفًا: «منذ بدء العودة للمدينة باشر المركز الليبي للبحث عن الألغام عمله، ولازال مستمرًّا ولم تحدث أية مشاكل».

يشار إلى أن1300 نازح عادوا إلى تاورغاء بعد أكثر من عام من توقيع اتفاق لإنهاء معاناة نازحي المدينة، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا. وفي 4 يونيو 2018، أبرم المجلس المحلي تاورغاء وبلدية مصراتة، اتفاقًا، يتضمن 9 نقاط رئيسية، أبرزها عودة النازحين من تاورغاء منذ العام 2011 إلى مدينتهم.

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