انتشار كثيف للقوات المسلحة و الامن في بنغازي

إيوان ليبيا – وكالات :

أكدت مديرية أمن بنغازي على استمرار الإنتشار الأمني لعناصر المديرية بمشاركة وحدات تابعة للقوات المسلحة.

مديرية أمن بنغازي أشارت بحسب مكتبها الاعلامي إلى أن ذلك جاء في إطار تأمين المدينة من الخروقات الأمنية وحرصاً منهم على أمن المواطن.

يشار إلى أن هذا الانتشار الامني يأتي بالتزامن مع العمليات الأمنية التي ينفذها جهاز مكافحة الظواهر الهدامة بعد تكليفه من القيادة العامة للقوات المسلحة بضبط الأمن ومحاربة الظواهر السلبية في مدينة بنغازي.

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