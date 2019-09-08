وفاة العالم المصري “أبوبكر رمضان” في ظروف غامضة

مراكش 08 سبتمبر 2019 (وال) – أعلن في مدينة مراكش المغربية يوم الخميس الماضي عن وفاة العالم المصري الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان أثناء حضوره لورشة عمل في المغرب.

ورمضان في الستينيات من عمره ويشغل رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وكان مكلفا سنة 2015 بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية في “ديمومة” بالكيان الصهيوني، و”بوشهر” بإيران.

وفاة غامضة

العالم المصري كان يشارك في فاعليات ورشة عمل كانت تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمملكة المغربية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري.

بدأت ملابسات وفاته عندما شعر بالإجهاد فطلب مغادرة الورشة إلى غرفته التي بالفندق المقام به الورشة ليمر أحد عمال الفندق ويجده مستلقي وفي حالة تعب شديد ليتم نقله إلى المستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.

واستنادا للحالات المشابهة لاغتيال العلماء فقد تم تحليل آخر كوب من عصير البرتقال كان قد شربه الراحل وفي انتظار ظهور النتائج رغم أن تقرير الطبيب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة طبيعية نتيجة سكتة قلبية.

وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المغربية الانتهاء من الإجراءات وإعادة جثمان الفقيد إلى القاهرة خلال الساعات القادمة.

اغتيال العلماء

يعد اغتيال علماء العرب أمرًا ليس بالجديد فقد شهد القرن الماضي اغتيال العديد منهم وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

1-يحيى المشد العالم النووي المصري المختص بهندسة المفاعلات النووية والذي أغتيل عام 1980 عن طريق تحطيم الجمجمة في باريس في جريمة نسبت للموساد، إلا أن الشرطة الفرنسية أغلقت الملف باعتبار أن الفاعل مجهول.

. 2-سلمان رشيد اللامي أحد أبرز علماء الذرة العراقيين الذي توفي في جنيف بمرض غامض في عام 1981 .

3- سميرة موسى عالمة مصرية قد حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات وسافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي وحصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة وتم اغتيالها في حادث سيارة بأمريكا بعد رفضها الإغراءات الأمريكية أثناء توجهها لزيارة معامل نووية في ضواحي كاليفورنيا في 15 أغسطس 1952م وكانت المخابرات الإسرائيلية وراء هذا الحادث لوقف أي اتجاه لبناء برنامج نووي مصري.

4-سمير نجيب يعتبر من طليعة الجيل شاب علماء الذرة العرب فقد تخرج من كلية العلوم بجامعة القاهرة في سن مبكرة وتابع أبحاثه العلمية في الذرة ولكفاءته العلمية المميزة تم ترشيحه إلى أمريكا في بعثة وعمل تحت إشراف أساتذة الطبيعة النووية والفيزياء وسنه لم يتجاوز الثالثة والثلاثين.

وبدأ أبحاثه الدراسية التي حازت إعجاب الأمريكيين وأثارت قلق المجموعات الموالية لإسرائيل وانهالت عليه العروض لتطوير أبحاثه ولكنه صمم على العودة إلى مصر بعد نكسة 5 يونيو 1967م وما أن أعلن عن سفره حتى تقدمت إليه جهات أمريكية كثيرة تطلب منه عدم السفر تقديم إغراءات والبقاء هناك غير أنه رفض ذلك وتم اغتياله في حادث سيارة في ديترويت أغسطس 1967

5-سعيد السيد بدير عالم مصري تخصص في مجال الاتصال بالأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف الجوي ولد في القاهرة سنة 1949 وتم قتله في الإسكندرية سنة 1989 .

وتطول القائمة ومنهم العالم اللبناني حسن كامل الصباح والعالم رمال حسن رمال والعالمة السعودية سامية ميمني واللبنانية عبير عياش .

جميعهم كانوا عرب بعضهم كشف النقاب عن حقائق كانت خطرا على الموساد وآخرين قدموا علاجا لبعض الأمراض الخطيرة الفتاكة وآخرين كان لهم براءة الاختراع فكان في انتظارهم القتل والموت ليس لشيء بل لأنهم عرب ولايحق لهم التميز في قوانين العنصرية والظلم . (وال – مراكش) س خ

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