تحطم طائرة للحجاج النيجيريين دون حدوث أضرار بشرية

أبوجا 08 سبتمبر 2019 (وال) – نجا 550 حاجا نيجيريا من الموت أمس السبت بعد أن خرجت الطائرة التي أعادتهم من السعودية عن مسارها في مطار مدينة مينا الدولي.

وأكد مصدر مطلع من المطار أن طائرة “بوينغ 744” التي كانت تنقل الحجاج تعرضت لخلل تقني استوجب لجوء الطيار إلى الهبوط الاضطراري ما أدى إلى تضرر أحد محركات الطائرة الأربعة.

وأضاف أنه تم إجلاء الركاب من الطائرة بسرعة بعد أن خرجت عن مسارها نتيجة الهبوط الاضطراري وان جميع ركابها في حالة جيدة.

وقال مكتب التحقيقات في الحوادث النيجيري إن الواقعة لن تؤثر على عملية إرجاع ألفي حاج لا زالوا في المملكة السعودية. (وال – أبوجا) س خ

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