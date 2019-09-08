الكويت تسلم القاهرة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين

الكويت 08 سبتمبر 2019 (وال)- سلمت السلطات الكويتية اليوم الأحد، عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطات في القاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن السلطات الأمنية في الكويت سلمت السلطات المصرية، عدد “8” أشخاص، قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية الجمعة، أن المصريين الذين تم إلقاء القبض عليهم، ينتمون إلى خلية إرهابية تتبع جماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر، بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عامًا.

وقالت وزارة الداخلية – في بيان – إن التحقيقات لا تزال جارية، للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية”.

ولم تذكر السلطات الكويتية ملابسات الأحكام الصادرة بحقهم، ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن القضية من السلطات القضائية المصرية.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله قوله “إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر، بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين”.

يُشار إلى أنه تم حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 2013، بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إثر موجة احتجاجات حاشدة رافضة لحكمه. (وال- الكويت) س خ/ ر ت

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