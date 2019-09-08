قوات الأمن العراقية تعتقل داعشي وتفكك مصنع لصنع العبوات الناسفة في الموصل

الموصل 08 سبتمبر 2019 (وال)- اعتقلت قوات الأمن العراقية اليوم الأحد، أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى شمالي البلاد.

هذا كما تمكنت قوات مكافحة المتفجرات، من تفكيك معمل للعبوات الناسفة في المدينة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن – في بيان بثته قناة السومرية نيوز العراقية – إن القوات الأمنية ألقت القبض على هذا الإرهابي، الذي كان يعمل مقاتلا فيما يسمى “ديوان الجند”، خلال فترة سيطرة تنظيم “داعش” على مدينة الموصل. (وال- الموصل) س خ/ ر ت

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