مواعيد مباريات الإثنين 9/9/2019 والقناة الناقلة لمواجهة مرتقبة في تصفيات يورو 2020

أيرلندا الشمالية تتحدى ألمانيا.

والشيء الملفت للانتباه، أن هذه المجموعة الساخنة في تصفيات يورو 2020 والتي تضم العملاقتين ألمانيا وهولندا، تتصدرها أيرلندا الشمالية!

تجري المباراة يوم الإثنين الساعة 8:45 مساء وتنقلها قناة beIN sports 1.

تنافس أيرلندا الشمالية العملاقتين ألمانيا وهولندا على التأهل ليورو 2020، وحتى الآن لم تفقد أي نقطة في التصفيات، حققت 4 انتصارات متتالية.

لكن في نفس الوقت، لم تواجه لا ألمانيا ولا هولندا حتى اللحظة.

في المقابل، المباراة بمثابة فرصة لألمانيا لاستعادة الثقة التي اهتزت بشدة بعد سقوطها في ملعبها منذ أيام أمام الجارة العنيدة هولندا في مباراة ممتعة انتهت بنتيجة 4-2 في التصفيات.

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