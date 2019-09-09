تخرج الدفعة الأولى لمنتسبي الأمن المركزي بأجدابيا

إيوان ليبيا – وكالات :

شهد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، حفل تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي فرع الإدارة العامة للأمن المركزي – أجدابيا، ومنتسبي مديرية أمن الهلال النفطي والتي أقيمت ببلدية أجدابيا أمس الأحد.

ووفق بيان للحكومة الموقتة، شهدت مراسم الاحتفال لهذه الدفعة التي أطلق عليها اسم «شهداء طوفان الكرامة»، عرضا لكراديس الخريجين، الذين بلغ عددهم نحو 600 عضو بهيئة الشرطة لصالح فرع الإدارة العامة للأمن المركزي – أجدابيا، ومديرية أمن الهلال النفطي.

حضر الاحتفال عدد من أعضاء مجلس النواب، منهم إدريس عبدالله المغربي، و بدر النحيب، ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة جمعة الفاخري، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، وآمر المنطقة العسكرية الشرقية اللواء موسى المعداني، وعميد بلدية أجدابيا أمبارك المنفي، والناطق باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي، ومدير أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي، ومدير أمن الهلال النفطي العقيد إيهاب الكزة.

وتخلل الحفل عروض عسكرية قتالية، وفنون الدفاع عن النفس، كما تخللته مرور كراديس العرض من أمام المنصة بما يظهر التدريب القوي الذي تحصل عليه هؤلاء الخريجون.

من جانبه، أعلن بوشناف ترقية الأوائل العشرة في الدورة للرتب التي تلي رتبهم، قائلا إن «المؤسسات تبنى بالتدريب والتأهيل والتأسيس، بعيدا عن الفكر الميليشياوي».

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