تحذيرات بشأن محطات FM ومزودي الانترنت المخالفين

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدرت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة، أمس الأحد، منشورا موجها إلى محطات الإذاعة التى تبث على الموجات القصيرة “.”FM

وأخطرت الهيئة المحطات التي تزاول عملها دون الحصول على إذن تخصيص تردد من قبل الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيئة، بمخالفة ذلك للتشريعات، والتى تنص على وجوب الحصول على إذن مزاولة قبل ممارسة أنشطتها الاقتصادية والتجارية، وحددت لها عقوبات جنائية وإدارية ومالية حال عدم الالتزام والتقيد، منوهة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال كل من هو مخالف.



كما وجهت الهيئة، منشورا مماثلا إلى الشركات الخاصة المزودة لخدمة الانترنت، والتي تزاول عملها دون الحصول على تراخيص من قبل الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيئة، منبهة تلك الشركات إلى أنها تخالف التشريعات القانونية التى تنص على ضرورة الحصول على إذن لممارسة أنشطتها، وأنها ستواجه عقوبات جنائية وإدارية ومالية في حال عدم الالتزام والتقيد بالتشريعات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا