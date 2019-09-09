الجيش يعلن تدمير غرفة عمليات للوفاق بمنطقة الخلة

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الكتيبة 111 غريان، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، عن تدمير غرفة عمليات اليرموك التابعة لقوات الوفاق بمنطقة الخلة جنوب طرابلس، على أثر ضربات نفذتها مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش.



وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بهروب ميليشيات “تشادية”، من مصنع الأسمنت، ومصرع 6 من قوات الوفاق، وتدمير سياراتهم بالكامل، وأن المنطقة تحت سيطرة الجيش بشكل كامل.



وقالت الصفحة الرسمية لقاعدة الوطية الجوية عبر موقع التواصل “فيس بوك”، إن مقاتلات سلاح الجو الليبي بقاعدة الوطية استهدفت مواقع وتمركزات قوات الوفاق بمحور القتال بطرابلس.

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