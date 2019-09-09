مهاجم اسكتلندا السابق ينتقد روبرتسون بقسوة

وشارك روبرتسون في الخسارة على يد منتخب روسيا في جلاسكو بنتيجة 1-2 في تصفيات يورو 2020.

وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: “يحتاج أندي روبرتسون إلى إدراك أنه يلعب مع منتخب اسكتلندا، لا يلعب مع ليفربول الآن”.

وأضاف في رسالته شديدة اللهجة لقائد اسكتلندا “تحتاج إلى الدفاع أولاً وقبل كل شيء قبل أن تتمكن من التقدم للأمام”.

روبرتسون هو بطل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ويعد أشهر لاعبي المنتخب حاليا.

ويحتل المنتخب الاسكتلندي المركز الرابع في مجموعته بتصفيات يورو 2020 برصيد 6 نقاط، بفارق 9 نقاط كاملة عن المنتخب البلجيكي المتصدر.

ويلعب الفريقان سويا مساء الإثنين.

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