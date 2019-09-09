غارات التحالف العربي تستهدف الحوثيين في حجة وصعدة

صعدة 09 سبتمبر 2019 (وال) – قالت قناة سكاي نيوز عربية اليوم الإثنين، إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات عدة على أهداف حوثية في محافظتي حجة وصعدة، شمالي البلاد.

وأوضحت مصادر محلية للقنتة، أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديريتي “حرَض” و”عبْس” بحجّة، وأهدافاً أخرى في مديرية “مجز” في صعدة.

وحسب المصادر، أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين، فضلا عن تدمير أسلحة وعربات قتالية.

وفي وقت سابق، الإثنين، دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي “السليلة” و”الوجف”، بمديرية خب والشعف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الغارات أسفرت عن تكبيد مليشيات الحوثيين الإرهابية المتمردة، التابعة لإيران، خسائر في الأرواح والعتاد. (وال – صعدة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال