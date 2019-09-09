حزب الله يعلن إسقاط طائرة للكيان الصهيوني جنوبي لبنان

بيروت 09 سبتمبر 2019 (وال) – أعلنت ميليشيات حزب الله في لبنان، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، إسقاط طائرة للكيان الصهيوني مسيرة عن بعد، وذلك قرب بلدة رامية جنوبي البلاد.

وذكر حزب الله، في بيان، أن الطائرة المسيرة أسقِطت وأنها أصبحت “بحوزة عناصره”.

من جهته، أقر الناطق بلسان قوات الكيان الصهيوني بسقوط طائرة مسيرة فوق الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه “لا خشية من تسرب معلومات منها”.

وكان حزب الله توعد، قبل أيام قليلة، باستهداف كل الطائرات المسيرة لجيش الكيان الصهيوني التي ستخترق الأجواء للبنانية.

يشار إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت موجة من التصعيد بين حزب الله والكيان زادت معها المخاوف من احتمال نشوب صراع مسلح بين الطرفين. (وال – بيروت)

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