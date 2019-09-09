جوجل وفيسبوك ينفيان صحة مزاعم روسيا بالتدخل في انتخاباتها

نفت شركتا “جوجل” و”فيسبوك” الأمريكيتان، اليوم الإثنين، مزاعم موسكو بشأن تدخلهما في الانتخابات الروسية من خلال نشر إعلانات سياسية خلال يوم التصويت.

وقال محرك البحث “جوجل” وشبكة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي في بيانين منفصلين إن المعلِنين هم المسئولون عن هذا، وفقا لما نقلته وكالة “إنترفاكس” الروسية.

وقالت شركة جوجل: “إننا ندعم الإعلان السياسي المسؤول ونتوقع أن يتوافق مع المتطلبات القانونية المحلية”.

وأشارت فيسبوك إلى الأمر نفسه، وأوضحت: “عندما نتلقى إخطارا بأن أي إعلان ينتهك القانون المحلي، فإننا نفحصه ونتخذ الإجراءات المناسبة”.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الاتحادية في روسيا اتهمت أمس الشركتين بانتهاك تشريع روسي يحظر الإعلان السياسي خلال الانتخابات. وقالت هيئة “روسكومنادزور”، في بيان، إن “مثل هذه الأعمال يمكن اعتبارها تدخلا في شئون السيادة الروسية وإعاقة للانتخابات الديمقراطية”. وأجرت روسيا انتخابات على مستوى الأقاليم والبلديات في أنحاء البلاد أمس وشهدت موجة من الاحتجاجات الموالية للمعارضة طوال فترة التصويت. وأكد مسئولون روس أن قوى خارجية تدعم المحتجين.

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