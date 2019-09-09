مجلس الوزراء الجزائري يناقش مشروع قانون الانتخابات

عقد مجلس الوزراء الجزائري ( الجهاز التنفيذي) برئاسة عبد القادر بن صالح ( الرئيس الجزائري المؤقت)، اليوم الإثنين، أول اجتماع له منذ تقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته في مارس الماضي.

وناقش المجلس مشروع قانون سلطة تحضير ومراقبة الانتخابات، التي كان بن صالح دعا أمس لجنة الحوار إلى مواصلة مسارها في تشكيل أعضاء سلطة الانتخابات، التي تعوّل الحكومة الجزائرية عليها في الاستحقاقات الرّئاسية التي شدّد بن صالح على ضرورة التّعجيل بها.

وخرج الجزائريون منذ بداية الحراك للشارع مطالبين باستحداث هيئة مستقلة لإجراء ومراقبة وتنظيم الانتخابات، معتبرين ذلك ضمانا مبدئيا لشفافية النّتائج، وقد أشرفت وزارة الداخلية الجزائرية طيلة السنوات الماضية على العملية الانتخابية التي يرى الجزائريون أنها لم تكن يوما نزيهة، الأمر الذي دفع بعشرات الآلاف للمطالبة برحيل الوزير الأوّل رئيس الحكومة الحالي نور الدين بدوي الذي كان على رأس “الدّاخلية” في عهد بوتفليقة.

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