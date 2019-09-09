أول سفينة صيد إيطالية تدخل إلى المياه الليبية

إيوان ليبيا – وكالات :

توجهت صباح الإثنين أول سفينة صيد إيطالية من مزارا ديل فالو إلى المياه الإقليمية الليبية وتحديدا في الشرق في إطار الاتفاقية الموقعة مع الهيئة الليبية للاستثمار .

وذكرت صحيفة لاريبابليكا أن السفينة ستبدأ الصيد على أساس اتفاق خاص يمتد لخمس سنوات وقع في الثاني عشر من مارس وبدأ تشغيله في الخامس عشر من يوليو الماضي

وأضافت الصحيفة أن هذه هي الاتفاقية الأولى التي تصل إلى مرحلة التشغيل وستتبعها اتفاقيات أخرى لتوسيع العمليات المتعلقة بالصيد والاستزراع والتعاون العلمي ومجالات أخرى.

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