قوات الوفاق تُعزز تمركزاتها بطرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن سلاح الجو نفّذ، اليوم الاثنين، خمس طلعات قتالية، استهدفت غرفة عمليات بمنطقة سوق السبت وآليات ثقيلة في قصر بن غشير ومدفعية هاوزر في وادي الربيع كانت تقصف العاصمة طرابلس عشوائياً.

وفي تدوينة نشرتها غرفة عمليات بركان الغضب، أوضح آمر غرفة العمليات الميدانية احمد ابوشحمة، أن القوات التابعة للوفاق بدأت في تعزيز تمركزاتها في كل محاور القتال بعد ليلة من القصف المكثف عليها.

وكان سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، قد شن أمس الأحد عدة غارات جوية استهدفت تمركزات تابعة للمجموعات المسلحة في جنوب العاصمة طرابلس بمناطق الكريمية كوبري السواني اليرموك.

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