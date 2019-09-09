كوريا الشمالية تعرب عن استعدادها لإجراء محادثات بشأن الأسلحة النووية مع أمريكا

قالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، اليوم الإثنين، إن بلادها مستعدة لإجراء محادثات جديدة بشأن برنامج أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن تشوي قولها “نحن مستعدون للجلوس مع الولايات المتحدة لإجراء مناقشة شاملة بشأن القضايا التي تناولناها حتى الآن، في موعد ومكان يتم الاتفاق عليهما في أواخر سبتمبر”.

وكان الجانبان قد بحثا من قبل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت تشوي إن حكومتها تتوقع مقترحات جديدة من واشنطن، يتعين أن ترضى عنها بيونجيانج لكي تبدأ المحادثات.

وأضافت تشوي أنه إذا “أضاعت الولايات المتحدة الوقت عبثا بالسيناريو المبتذل” فقد تكون هذه هي نهاية العلاقات الثنائية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون في حزيران/يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المفاوضات، وهو ما لم يتم حتى الآن.

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