التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تمكنت قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، مساء الإثنين، من إسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي اليمني فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها ميليشيا الحوثي من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له: “إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة”.

وأوضح العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن الأحد، إسقاط طائرة بدون طيار في المجال الجوي اليمني أطلقتها ميليشيا الحوثي من (عمران) باتجاه السعودية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن التحالف العربي نجح في اعتراض غالبيتها.

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