دعوة اخوانية باستدعاء سفير ليبيا من أبوظبي

إيوان ليبيا – وكالات :

دعا عضو مجلس النواب المقاطع سعد الجازوي ، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ، حكومة الوفاق إلى مطالبة الإمارات بتبرير وتفسير ظهور الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي من هناك وأن تظهر الحكومة للعالم أن هناك دولة أخرى قامت بعمل يمس السيادة الليبية،حسب زعمه.

الجازوي قال في تصريح خاص لقناة تلفزية مقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين امس الاثنين إنه يجب إرسال رسالة تنديد إلى البعثة الأممية ومجلس الأمن والدول الخمس الراعية للاتفاق السياسي عن طريق وزارة الخارجية لأن هذا العمل يعتبر خرقا للاتفاق السياسي والحظر الأممي على ليبيا،على حد تعبيره.

وأضاف الإخواني الجازوي أن هناك إجراءات دبلوماسية يجب أن تتخذ حول ظهور المسماري من أبوظبي أولها استدعاء السفير في دولة الإمارات لبحث هذه المسألة وتسوية النقاط.

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