كشف خفايا مقتل الدباشي في طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدرت غرفة عمليات صبراتة بامرة لواء عمر عبدالجليل بياناً حول مقتل الإرهابي الفيتوري الدباشي مطلع هذا الأسبوع باشتباكات جنوب طرابلس ، مؤكدة بأن القتيل كان أحد المطلوبين لها على ذمة قضايا إرهاب أبرزها الارتباط بتنظيم داعش .

وقالت الغرفة في بيان بأنها سمحت لعائلة القتيل بدفن جثمانه وإقامة مراسم عزاء في المدينة له ولعمه الذي لقي مصرعه هو الآخر في حادث سير بذات اليوم الذي قتل فيه الفيتوري الدباشي وذلك إنطلاقاً من مبادئ إنسانية وشرعية سامية .

وإعتبر البيان أن تسجيل مشاركة الفيتوري الدباشي في القتال رغم ثبوت إنتسابه لداعش ومشاركته في جلب العناصر الداعشية إلى طرابلس يثبت بأن من تقاتلهم القوات المسلحة هناك هم ثلة مو الارهابيين والمتطرفين والمجرمين .

ويأتي هذا البيان من غرفة صبراتة ليضع النقاط على الحروف حول حقيقة تطرف الفيتوري الدباشي لكون الغرفة رئاسة وأعضاء كانت تابعة في السابق للمجلس الرئاسي ( تحت إسم غرفة مكافحة داعش ) وقد حددت الدباشي كأحد المطلوبين لتورطه مع التنظيمات المحظورة كما أنها شنت عليه وعلى أمثاله حرباً في السابق لم يعترض عليها أحد بل وسلّمت بعضاً من رفاقه لطرابلس وتحفظت على آخرين .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا