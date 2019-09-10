عائلة القذافي تطالب بفتح تحقيق في اغتياله

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدرت عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي، أمس الإثنين بيانا، طالبت خلاله من أعضاء الاتحاد الإفريقي بتشكيل لجنة تحقيق قارية وفتح ملف اغتياله، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 على تأسيس الاتحاد.



وأبرزت عائلة الزعيم الراحل، خلال البيان المنشور على الصفحة الرسمية الناطقة باسم العائلة على موقع التواصل “فيس بوك”، إسهاماته في تأسيس الاتحاد ودعم قضايا القارة الإفريقية، مهنأة القارة الأفريقية بحلول الذكرى الـ 20 لتأسيس الاتحاد.



واختتمت عائلة “القذافي” البيان بتذكير من وصفتهم بـ ” كافة الشرفاء الأفارقة” بواجبهم التاريخي حيال هذا الملف والذي لن يمر مرور الكرام طال الزمان أم قصر، وفقا لنص البيان.

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