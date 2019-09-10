المسماري يرد على تصريحات سلامة

إيوان ليبيا – وكالات :

رد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، التي أوردها في مقابلة نشرتها جريدة «ليبراسيون» الفرنسية الأحد، التي أشار فيها إلى أن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، «وضع شروطًا لانسحاب محتمل»، و«لديه شروط تتعلق بالمناصب المهمة في الدولة».

وقال المسماري الذي يزور أبوظبي هذه الأيام، عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الاثنين، «ردًّا على تصريحات السيد سلامة، التي قال إنها ثم تحريفها: القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر لم ولن يفاوض يومًا على منصب، فما يقوم به سيادته وضباط وضباط صف وجنود والقوى المساندة أسمى وأرقى من أي منصب».

ولم يتطرق المسماري في رده على ما أورده سلامة في المقابلة بشأن الانسحاب المحتمل من طرابلس، لكنه أكد أن «القوات المسلحة ماضية في حربها على الإرهاب والجريمة، إلى أن يتحرر كل تراب الوطن الغالي وينعم أهلنا بالأمن والأمان ويمارسون حقهم الديمقراطي في بيئة آمنة وحياة مستقرة اقتصاديًّا واجتماعيًّا».

وقال سلامة في المقابلة إن الأسابيع الأخيرة شهدت تطورًا في المواقف بشأن الأزمة الراهنة في البلاد، حيث أصبحت «أكثر واقعية»، مشيرًا إلى أن القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، يضع شروطًا للانسحاب من طرابلس، بينما تعقد حكومة الوفاق مشاورات لفتح مسار تفاوضي.

ونقلت جريدة «ليبراسيون» الفرنسية، أمس الإثنين، عن سلامة قوله إن «حفتر وضع شروطًا لانسحاب محتمل»، متابعًا: «يريد (حفتر) ضمانات عن القوى التي تسيطر على طرابلس، ولديه شروط تتعلق بالمناصب المهمة في الدولة».

واعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الاتفاق السياسي بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر أمر ممكن شريطة دعم القوى الأجنبية لذلك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا