ضبط 50 كيلوغراما من المخدرات بشحات

إيوان ليبيا – وكالات :

تمكنت تحريات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببلدية شحات من ضبط ومصادرة 50 كليو غراما من المواد المخدرة نوع (حشيش) تقدر قيمتها بنحو ربع مليون دينار ليبي.

رئيس مكافحة المخدرات بشحات العقيد سعد صالح قال إن تحريات مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط الكمية بضواحي بلدية شحات بعد تأكيد المعلومات التي تفيد بمحاولة بعض الخارجين عن القانون تهريب شحنة من المواد المخدرة مرورا بحدود البلدية، مضيفا أن القضية أحيلت للنيابة العامة بعد إتمام الضبط وجمع الاستدلال.

ونشطت أجهزة الأمن خلال الأشهر القليلة الماضية في إحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة إلى الداخل الليبي عبر سلسلة عمليات أمنية قوية، رغم الصعوبات الهائلة التي تواجه الجهات الأمنية في صد عمليات تهريب المخدرات التي تدخل إلى ليبيا عبر جماعات وشبكات التهريب التي تستغل الوضع الأمني المتدهور على الحدود الليبية مع دول مجاورة.

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