مواعيد مباريات الثلاثاء 10/9/2019 والقناة الناقلة للقاء منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره السعودي

البداية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، ويواجه منتخب البرتغال نظيره ليتوانيا، فيما تستضيف إنجلترا كوسوفو، وتحل أندورا ضيفة على فرنسا في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ويقام عدد من المواجهات الودية اليوم الثلاثاء، إذ يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره السعودي ضمن استعدادات الأول لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في الثامنة مساء على استاد السلام، وتنقل قناة أون سبورت المباراة.

وتحل أستراليا ضيفة على الكويت في مباريات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة آسيا في تمام الخامسة والنصف عصرا، وتواجه السعودية مضيفتها اليمن على استاد البحرين الوطني في تمام السادسة مساء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا