إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

قالت مصادر أمنية فلسطينية اليوم (الثلاثاء)، إن مسلحين فلسطينيين أسقطوا طائرة إسرائيلية مسيرة صغيرة الحجم جنوب قطاع غزة.

وذكرت أن المسلحين أطلقوا النار على الطائرة المسيرة ما أدى إلى إسقاطها شرق رفح جنوب قطاع غزة ومن ثم جرى نقلها للجهات المختصة لفحصها.

ولم تورد المصادر مزيدا من التفاصيل عن الحادثة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي بحسب بيان صدر عن المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، سقوط طائرة مسيرة صغيرة جنوب قطاع غزة.

وتكرر سقوط طائرات إسرائيلية مسيرة أثناء تحليقها في أجواء قطاع غزة وذلك إما بسبب خلل فني أو إسقاط بإطلاق النيران عليها من مسلحين فلسطينيين. وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي السبت الماضي، أن طائرة مسيرة انطلقت من القطاع ألقت عبوة ناسفة على قوة تابعة له قرب السياج الفاصل جنوبه ومن ثم عادت إليه فورا دون وقوع إصابات في صفوفها عدا عن تضرر مركبة عسكرية بشكل طفيف، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن ذلك.

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