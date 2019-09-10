سفارة الاتحاد الأوروبي تطلق مسابقة لتوثيق دور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع

أطلق وفد الاتحاد الأوروبي في مصر مسابقته السنوية الثانية عشرة للتصوير الفوتوغرافي، تحت عنوان “بطلات مصريات”.

وتعتبر المسابقة تقليدا، يحرص عليه الاتحاد الأوروبي كجزء من دوره في دعم الثقافة وتشجيع المواهب، إلى جانب تسليط الضوء على الأنشطة المختلفة التي يقوم بها في مصر في إطار التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، إن “المرأة تمثل قوة المجتمع وتلعب دورا هاما في تشكيل حاضره ومستقبله وتقوده نحو التنمية في جميع المجالات. ولا غنى عن تمكين المرأة وإلقاء الضوء على نجاحاتها الفردية والجماعية؛ حيث يعد ذلك حق أصيل لها”.

وأضاف: “نحتفل من خلال موضوع هذا العام بالمرأة والفتاة المصرية والمساهمات القيمة التي يقدمنها، والتي لا غنى عنها في النهوض بمصر أم الدنيا”.

وقال السفير، “يتطلب بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة والشاملة المشاركة الكاملة للمرأة، وينعكس هذا الالتزام في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي أقرها الطرفان بشكل مشترك سنة 2017”. وأضاف السفير تعليقا على المسابقة، “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تتضمن منع العنف ضدها وحمايتها منه وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة بما في ذلك وصولها إلى المراكز القيادية والمناصب الإدارية العليا ووصول صوتها، ومشاركتها في المجتمعات المحلية وحماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وقالت سفارة الاتحاد الأوروبي، إن الدعوة موجهة للمصورين للاشتراك في تسجيل وتوثيق الدور الذي تلعبه المرأة والفتيات المصريات في النهوض بمجتمعهن سواء في مجال الرياضة، الاقتصاد والأعمال، المجال الاجتماعي، الفنون والثقافة، العلوم، المهن غير التقليدية، أو الأدوار القيادية على كلا المستويين المحلي والوطني. وأضافت السفارة، أن المسابقة مفتوحة أمام كافة المصورين الفوتوغرافيين في مصر الذين لا يشتمل معظم دخلهم على عائد من التصوير الفوتوغرافي، ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على جوائز. كما ينظم الاتحاد الأوروبي معرضا لأفضل ثلاثين صورة، بالإضافة إلى طباعة الصور الـ12 الأولى على تقويم عام 2020 لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا