مصر وأوزبكستان..آفاق التعاون الاقتصادي.. ندوة بمكتبة مصر العامة

يعقد مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة ومكتبة مصر العامة تحت عنوان ندوة بعنوان “مصر وأوزبكستان.. آفاق التعاون الاقتصادي”.

يتحدث فيها كل من المهندس عبدالسلام الخضراوي عضو مجلس النواب رئيس مركز الحوار للدراسات السياسية ، السفير أيبك عارف عثمانوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى مصر، السفير دلشاد أحدوف نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان ، وذلك يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر بمقر مكتبة مصر العامة الكائن في 4 شارع جمال حمدان، متفرع من شارع النيل – الدقي – الجيزة – بجوار مجلس الدولة

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