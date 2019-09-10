العراق يطلق عملية “التراب الأسود” لملاحقة فلول داعش

بنغداد 10 سبتمبر 2019 (وال) – أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الثلاثاء، انطلاق عملية التراب الأسود العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي.

وأوضح الجهاز أن العملية تستهدف مواقع تنظيم داعش في منطقة كنعوص في محافظة صلاح الدين، ومطاردة فلوله المتخفين داخل القرى الصغيرة.

وكانت هجمات منفصلة شهدها العراق، السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم مدني.

ولم يعلن تنظيم داعش المسؤولية عن أي من الهجمات، لكنه ينشط في مناطق مختلفة.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، النصر على التنظيم الذي سيطر يوما على مناطق واسعة من البلاد، لكن التنظيم المتشدد تحول منذ ذلك الحين إلى هجمات الكر والفر بهدف تقويض حكومة بغداد.

وعاود مقاتلو التنظيم التجمع في تلال الحمرين في شمال شرق العراق، وهي تلال تمتد من ديالى على الحدود مع إيران إلى شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك. ويطلق المسؤولون الأمنيون على المنطقة اسم “مثلث الموت”. (وال – بغداد)

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