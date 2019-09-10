مقتل 28 من عناصر النواصي في معارك طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أكدت غرفة عمليات الكرامة أن من وصفتها بميليشيات النواصي، فقدت 28 من عناصرها خلال الأيام الثلاثة .

وحذرت الغرفة قوات الوفاق من مصير مشابه لمن يسعون الى المواجهة ولايستمعون للتحذيرات التي تصدر عن غرف العمليات،مؤكدة أن من يواجه قوات الجيش سيلقى نفس مصير هؤلاء .

وفي سياق متصل أكد الناطق باسم الجيش أجمد المسماري أن معركة طرابلس ستفاجئ الجميع خاصة من يقدمون الدعم التقني والمالي لقوات الوفاق.

وبين المسماري خلال مقابلة تلفزيونية أن الجيش استفاد من معركة بنغازي في التحضير لمعرك طرابلس مبينا أن قوات تابعة لحكومة الوفاق حاولت الهجوم على الجيش على تخوم طرابلس يوم الخميس الماضي إلا أن الجيش تمكن من استدراجها ومن ثم تدميرها.

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