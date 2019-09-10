غرفة عمليات أجدابيا : بعثة الأممية تجري مفاوضات مع القيادة العامة لإطلاق سراح عنصرين من المخابرات التركية

أجدابيا 10 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت غرفة عمليات أجدابيا التابعة لقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الثلاثاء، أن بعثة الأممية في ليبيا، تجري مفاوضات مع القيادة العامة، من أجل إطلاق سراح عنصرين من المخابرات التركية.

وأوضحت الغرفة – في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك الإثنين- أن المفاوضات تجري بناء على طلب من الخارجية التركية، لإطلاق سراح مواطنيها وهم : محمد ديمير، وفولكان التينوك، اللذين ألقي القبض عليهما شهر أبريل الماضي في إحدى محاور جنوب طرابلس، واعترافهما خلال التحقيقات بجلبهما لدعم مليشيات الوفاق الإرهابية.

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت الإثنين، أنها أجرت اتصالاً بالبعثة الأممية لدى ليبيا، للإفراج عن اثنين من مواطنين أتراك، محتجزين في جنوب طرابلس على يد قوات الجيش الوطني.

وأوضح وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو – في تصريحات لصحيفة ديلي صباح – أن هناك مبادرات على كل المستويات، من أجل إطلاق سراح المواطنين الأتراك، الذين كانوا يعملون في مطعم في منطقة قصر بن غشير، مؤكدًا أنه تم إجراء مكالمات هاتفية مباشرة مع المواطنين، وأنه أُبلغ أسرتهما بالتطورات. (وال- أجدابيا) ع ع

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