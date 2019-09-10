تقرير – إنتر أخبر سيتي عدم تخليه عن شكرينار في يناير

وقال التقرير إن إنتر قال إن فرصة بيع مدافعه الدولي السلوفاكي خلال شهر يناير المقبل تقدر بـ0%، وطالب سيتي بالابتعاد حتى عن التفكير في الأمر.

وانضم صاحب الـ24 عاما إلى إنتر قادما من سامبدوريا في صيف 2017 بمبلغ 34 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ويعاني سيتي من النقص الشديد في مركز قلب الدفاع، إذ يمتلك حاليا نيكولاس أوتاميندي في ذلك المركز، ويغيب عنه الثنائي آيمريك لابورت وجون ستونز للإصابة.

وشارك شكرينار خلال الموسم الجاري في مباراتين مع إنتر بالدوري الإيطالي.

ولعب السلوفاكي بقميص إنتر في 88 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين في كل المسابقات.

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