بالفيديو – إنجلترا توقف مسيرة كوسوفو.. رونالدو ينفجر وفرنسا تضرب بالثلاثة

الأسود الثلاثة دخلوا اللقاء بأفضلية نقطة وحيدة أمام كوسوفو قبل أن يتسع الفارق إلى 4 نقاط بهذا الانتصار على ملعب سانت ماري.

سجل لإنجلترا رحيم سترلينج، وهاري كين، وميرجيم فوجفودا في مرماه، ثم ثنائية لـ جادون سانشو، أما أهداف كوسوفو فسجلها فالون بيرايشا (هدفان) وفيدات موريكي.

هذا الفوز رفع رصيد إنجلترا إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة فيما توقف رصيد المنتخب البلقاني عند 8 نقاط متراجعا للمركز الثالث خلف التشيك صاحبة الـ9 نقاط بعد فوزها على الجبل الأسود 3-0.

وفي المجموعة الثانية انفجر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تهديفيا ليقود بلاده للفوز على ليتوانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، كان نصيبه منها سوبر هاتريك.

رونالدو افتتح التسجيل في الدقيقة 7 من ركلة جزاء قبل أن تتعادل ليتوانيا مع الدقيقة 28 عن طريق فيتوتاس أندريسكيفيتسوس.

وفي الشوط الثاني واصل كريستيانو أرقامه الدولية الرائعة مسجلا هاتريك في الدقائق 62 و65 و76 ثم اختتم ويليام كارفاليو الأهداف مع الدقيقة 90.

نجم يوفنتوس أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ البرتغالي الذي سجل “سوبر هاتريك” مرتين، كما وصل إلى الهاتريك رقم 8 في مسيرته الدولية.

منتخب البحارة احتل وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق 5 نقاط عن أوكرانيا المتصدرة، التي تملك أفضلية مباراة أكثر، فيما توقف رصيد ليتوانيا عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وفي نفس المجموعة حققت صربيا الفوز على لوكسمبرج بنتيجة 3-1.

وبالمجموعة الثامنة لم تجد الديوك الفرنسية أي معاناة في الانتصار على أندورا بثلاثية نظيفة، سجلها كينجسلي كومان وكليمونت لونجليه ووسام بن يدر.

كومان افتتح الأهداف في الدقيقة 28 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس ليودع الكرة في المرمى بسهولة.

وفي الدقيقة 52 استغل لونجليه عرضية من ركلة ثابتة نفذها أنطوان جريزمان ليرتقي الأول برأسه في الزاوية البعيدة للحارس.

واختتم بن يدر الثلاثية مع الدقيقة 90 مستغلا كرة ارتدت من الحارس ليسدد من داخل منطقة الجزاء.

رصيد الديوك ارتفع إلى 15 نقطة في الصدارة بالتساوي مع تركيا التي انتصرت على مولودوفا برباعية بيضاء، بينما لم تنجح أندورا في حصد أي نقطة حتى الآن قابعة بالمركز الأخير.

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