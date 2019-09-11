الجامعة العربية تدعو للحل السياسي في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

خلال اجتماع الدورة العادية رقم 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، الثلاثاء، أكد المجلس على سيادة دولة ليبيا ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي



وفي السياق ذاته، أشارت كلمة مصر إلى الحاجة لإنجاز التسوية السياسية الشاملة فى ليبيا، وتوحيد المؤسسات الوطنية، والنأى بليبيا عن فوضى الميليشيات ومنطق المصالح الضيقة والاستقواء بأطراف خارجية، بحسب نص الكلمة.



وخلص المجلس إلى ضرورة دعم تنفيذ اتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للحل السياسي ودور المؤسسات الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات



كما أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار والمنطقة برمتها، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لعودة استقرار ليبيا والقضاء على الإرهاب.

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