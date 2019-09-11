توزيع 11 ألف جواز سفر في بنغازي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية، العميد حمدي العبيدي، وصول 11 ألف جواز سفر دفعة أولى لمدينة بنغازي بعد طباعتها في مصلحة الجوازات بمدينة طرابلس، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «جرى البدء في توزيعها على الفروع من اليوم».

وأضاف العبيدي في تصريحات صحفية، اليوم، أن «العمل جار على طباعة باقي الجوازات بالكامل خلال الأسابيع المقبلة، حسب ما ورد إلينا من مصلحة الجوازات بطرابلس».

وتابع أن «العمل جار على تطوير وتحديث منظومة التصوير، وفي الأيام المقبلة ستباشر عملها».

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