موقع غرفة عمليات الطائرات التركية المسيرة بالزاوية

إيوان ليبيا – وكالات :

قال مسؤول الجيش الإلكتروني التابع لغرفة عمليات الكرامة، الطيب الشارف، إن “وحدات الرصد تمكنت من تحديد مناطق إطلاق وتخزين وتوجيه الطيران التركي المسير في مدينة الزاوية، غرب طرابلس، والتي اتضح أنها تقلع من داخل المصفاة النفطية بالمدينة”.

وأكد الطيب الشارف، في تصريحات صحفية، أن “المصفاة تحتوي على غرفة عمليات تعمل ليلاً في تسيير الطائرات التركية”.

وأضاف الشارف أنه “تم وضع أجهزة هوائيات للاتصالات والتشويش وتوجيه الطائرات المسيرة فوق مبنى مصرف مقابل ميدان الزاوية”، مشيرا إلى “تمكن شباب المدينة من نزع هذا الجهاز”.



وأكمل:”قاموا بتخزين المدرعات والأسلحة الثقيلة في منطقة أبوصرة، وتم رصد كل الأسلحة التي تتواجد داخل الهناجر التي تتواجد الآن بين الأحياء السكنية”.

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