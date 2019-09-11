روحاني: سنقلص المزيد من التزاماتنا النووية إذا لزم الأمر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقدم على المزيد من خطوات تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني إذا لزم الأمر.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن طهران ستلتزم بالاتفاق النووي بالكامل، إذا التزم به الطرف الآخر وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وتابع روحاني، أن الخطوة الثالثة في إطار تقليص التزامات إيران النووية كانت أهم من الخطوتين الأولى والثانية بشكل غير قابل للمقارنة، وسنقدم على مزيد من الخطوات عند الضرورة، مشددا على أن طهران ستواصل طريق المقاومة والصمود في مواجهة سياسة الحد الأقصى من الضغوط.

ولفت روحاني إلى أن إيران لم تكن البادئة بأي حرب أو عقوبات ولم تكن أول من نقض التزاماته في الاتفاق النووي.

من جهة أخرى، قال روحاني إن “على الأمريكيين أن يدركوا أن الحرب والداعين إلى الحرب ليسوا لصالحهم”، داعيا واشنطن إلى “التخلي عن الداعين للحرب وترك سياسة الحرب وسياسة الحد الأقصى من الضغوط في التعامل مع طهران”. وختم روحاني بالدعوة إلى الوحدة ونبذ الخلاف في مواجهة الضغوط الأمريكية مع اقتراب البلاد من الانتخابات البرلمانية. وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، إن “إخراج جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي من البيت الأبيض يمثل هزيمة للسياسات الراديكالية في واشنطن”، معتبرا أن “العالم أثبت لواشنطن أنه من غير الممكن تقبل السياسة التي كان يتبعها بولتون”. ورأى واعظي أن طرد بولتون دليل على إدراك الإدارة الأمريكية المتشددة بأن زمن الحروب قد ولى، معتبرا أنه لا يمكن مقارنة عداء بولتون لإيران بعدائه لأي دولة أخرى.

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