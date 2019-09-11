موسكو: العقوبات الأمريكية على روس نفط لتعاملها مع فنزويلا غير شرعية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن التصريحات الأمريكية حول احتمال فرض عقوبات جديدة على “روس نفط” بسبب التعامل مع فنزويلا غير شرعية.

وقال ريابكوف لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ترى أن التصريحات الأمريكية حول احتمال فرض عقوبات جديدة على “روس نفط” بسبب التعامل مع فنزويلا غير شرعية: “بالطبع” وفقًا لسبوتنيك.

وأضاف ريابكوف: “لسنا خائفين من أي عقوبات، فـ”روس نفط” تحت العقوبات منذ فترة طويلة”.

وتم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال، لأن موسكو وفق واشنطن لم تقدم الضمانات المطلوبة التي يتطلبها القانون الأمريكي بهذا الخصوص.

وتشمل العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا في إطار قضية سكريبال، قيودا على ديون الدولة ومطالبة واشنطن من المنظمات الدولية، على سبيل المثال، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم تقديم قروض لموسكو. ولن يُسمح للبنوك الأمريكية بالمشاركة في الطرح العام الأولي للديون السيادية الروسية غير المقيدة بالروبل وإقراضها للحكومة الروسية بغير الروبل. وسيتم فرض قيود إضافية على تصدير عدد من المواد والسلع والمعدات إلى روسيا ضمن قائمة وزارة التجارة الأمريكية.

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